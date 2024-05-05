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Лукашенко вспомнил о молитвах и сделал заявление о "мире" в Украине

Лукашенко вспомнил о молитвах и сделал заявление о "мире" в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о "мире" в Украине / Фото: Getty Images

Александр Лукашенко высказался о войне РФ против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он уверен в "достижении мира в Украине и восстановлении "единства" белорусского, российского и украинского народов.

Об этом пишет пропагандистское СМИ РФ ТАСС.

"Я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе", — заявил диктатор Беларуси.

Напомним, Лукашенко заговорил об "угрозе" для Беларуси от НАТО — эксперт объяснил, при чем здесь Путин.

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