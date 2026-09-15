Лукашенко встретился с делегацией США: о чем говорили три часа

Джон Коул прибыл в Лукашенко / © president.gov.by

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В Минске 15 сентября во Дворце Независимости состоялись переговоры самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко со специальным посланником президента США Джоном Коулом.

Об этом сообщает «Радиë Свобода».

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Переговоры Лукашенко и США: о чем договаривались

По данным пресс-службы Лукашенко, переговоры продолжались три часа. В составе американской делегации также были представитель Госдепартамента Кристиан Паника и советница Белого дома Сара Райан. От Беларуси во встрече приняли участие премьер-министр Александр Турчин, глава КГБ Иван Тертель и представитель страны в ООН Валентин Рыбаков.

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На встрече премьер-министр Беларуси Александр Турчин вспомнил о 43–44 миллионах долларов «Белорусской», замороженных в американском Citibank. Джон Коул ответил, что США уже работают над размораживанием этих средств.

«Сейчас мы разрабатываем механизм как это сделать. Как только получим ответ от банка, мы немедленно сообщим вам», — отметил американский дипломат.

После этого Александр Лукашенко призвал американскую сторону соблюдать достигнутые договоренности.

«Единственное, это не требование, это моя просьба к вам, чтобы мы строго выполняли соглашение с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы достигли многих договоренностей о наших экономических отношениях», — подчеркнул он.

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Заявления о политзаключенных и репрессиях

В ходе обсуждения темы освобождения заключенных Лукашенко вновь утверждал об отсутствии политических преследований в стране и отрицал информацию о том, что вместо уволенных людей задерживают новых граждан.

«Я чувствую, что они убедили вас. […] Я хочу публично сказать вам, что это абсолютная ложь. У нас нет такой цели, чтобы вместо уволенных отправляли в исправительные колонии новых людей. У нас нет такой проблемы. Мы этого не делаем и не будем этого делать. Это наши беларусы. Но если кто из присутствующих здесь граждан Беларуси и неграждан нарушит белорусские законы, мы обязательно отреагируем по закону», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что белорусские власти «не имеют абсолютно никакой необходимости устраивать политические преследования, поскольку все процессы в Беларуси находятся под контролем».

Что предшествовало переговорам и какая ситуация с политзаключенными

Накануне визита в Минск, 14 сентября, Джон Коул встретился в Вильнюсе с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Литовский министр поддержал гуманитарные усилия США, но напомнил, что в Беларуси до сих пор много политзаключенных, а сама страна продолжает помогать России в войне против Украины.

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Ранее в интервью «Голосу Америки» Джон Коул отмечал, что цель его визита — добиться нового этапа увольнения людей.

«Мы добились увольнения пятисот человек, потом еще около двухсот было помиловано. Так что реальная цифра составляет около 700-800 человек. Надеюсь, что в скором времени доведем ее до тысячи», — заявил спецпосланник США.

В то же время правозащитники отмечают, что по состоянию на 15 сентября в Беларуси 912 человек признаны политзаключенными, а задержание и суды продолжаются. Массово освобождать заключенных после переговоров Лукашенко с администрацией Дональда Трампа начали в 2025 году, но параллельно в стране проходят новые аресты.

Лукашенко и США — последние новости

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул нашел общий язык с Александром Лукашенко из-за шуток, личного общения и застолья. В Вашингтоне убеждены, что именно такой подход помог освободить сотни белорусских политзаключенных.

Даже президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры об увольнении пяти политзаключенных в Беларуси успешно завершились. Среди уволенных был известный журналист, общественный активист и представитель польского меньшинства Анджей Почобут.

После этого Дональд Трамп анонсировал встречу Александром Лукашенко. после «любезного» поступка.

Несмотря на это, украинские пограничники подчеркнули, что Беларусь помогает РФ атаковать Украину у границы с Польшей.

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