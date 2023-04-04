Лукашенко встретился с главным разведчиком РФ и пожаловался на "очень серьезные угрозы"

Сегодня, 4 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Лукашенко и Нарышкин обсудили "очень серьезные угрозы".

"В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, "СВО" (так РФ и Беларусь называют войну против Украины – Ред.) – операция, заставившая нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, то надо бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Иногда невероятные", – сказал белорусский диктатор.

Также Лукашенко вспомнил о задержании якобы "террориста", который "работал под крышей, по указанию и наведению выполнял задачи СБУ".

Кроме того диктатор рассказал, что белорусские силовики обнаружили "30 пособников" (кого именно, не уточнил. Вероятно, имел в виду зарубежные спецслужбы), которые якобы планировали теракты на территории Беларуси.

Во встрече также участвует глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Нарышкин сказал, что у него с Тертелем "достаточно серьезные планы".

Напомним, 31 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко обратился к народу с посланием. ТСН.ua собрал главные тезисы выступления белорусского диктатора.

Также Лукашенко поручил проверить боевую готовность белорусской армии. В ВСУ прокомментировали это распоряжение диктатора и оценили угрозу.

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