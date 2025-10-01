Лукашенко вынул "Орешник" из коробки: теперь у Минска есть свой LEGO-арсенал

Лукашенко / © Associated Press

На рабочем столе президента Беларуси Александра Лукашенко пропагандисты засветили уменьшенную модель российского ракетного комплекса «Орешник», что вызвало резонанс среди аналитиков.

Об этом пишет пропагандистский канал «Пул Первого».

Во время встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Кыргызстана в Минске в кадр попала уменьшенная модель ракетного комплекса под прозрачным колпаком. Авторы канала прямо подписали пост: «Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого».

«Орешник» на столе Лукашенко / © Пул Первого Telegram-канал

Ранее президент РФ Владимир Путин уже упоминал про планы размещения нового комплекса на территории союзной Беларуси якобы для «гарантирования безопасности».

Аналитики издания «Милитарный» подробно изучили снимки и пришли к выводу, что модель боевого комплекса смонтирована на шасси с колесной формулой 12×12.

Вероятно, это шасси МЗКТ-79291, которое раньше использовалось для размещения таких российских стратегических систем как «Тополь-М» и РС-26 «Рубеж».

Комплекс «Орешник» (также упоминается как «Кедр») уже фигурировал в публичных заявлениях российских властей. Его появление на столе Лукашенко расценивается как прозрачный намек на финализацию договоренностей по размещению ракет РФ в Беларуси.

Характеристики «Орешника» / © Фото из открытых источников

Ключевым вопросом остается боевая часть этого комплекса. Хотя российские официальные лица не подтверждали наличие или отсутствие ядерных боеголовок, размещение такого вооружения на территории Беларуси может существенно изменить военный баланс в регионе.

Напомним, по словам политического аналитика Игаря Тышкевича, разлетевшаяся российскими СМИ информация о якобы размещении ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси является частью масштабной информационной операции (ИПСО).

Эксперт проанализировал первоисточники и пришел к выводу: Москва и Минск пытаются «сыграть на нервах» НАТО и заставить Украину пойти на переговоры.