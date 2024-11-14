Лукашенко высказался против женского президентства: "не дай бог в Беларуси изберут женщину"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выступает против избрания женщины на пост главы государства.

Об этом сообщает государственное информационное агентство "БелТА", цитирующее его слова.

"В Беларуси, не дай бог, женщину изберут. У президента США не те полномочия, а здесь надо углубляться во все: и накормить, и напоить… В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелая работа. Не надо так грузить женщину, Это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока это не женский стиль", – сказал он

При этом Лукашенко подчеркнул, что он "отдает должное женщинам, не уменьшая их значение".

"Но они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает", – сказал Лукашенко.

Напомним, что Президент Польши Анджей Дуда отказался от совместного фото на саммите из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко. Как отметили в окружении Дуды, это был сознательный и символический жест.