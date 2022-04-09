Лукашенко дали по лицу во время хоккейного матча (фото, видео)

Лукашенко дали по лицу во время хоккейного матча (фото, видео)

У игрока, попавшего клюшкой у Лукашенко, "все хорошо".

Александру Лукашенко во время игры в хоккей зацедили по лицу клюшкой. Курьезный инцидент произошел во время сегодняшнего хоккейного матча в Минске.

Об этом сообщает провластный Telegram-канал "Пул Первого", публикуя видео инцидента, произошедшего во время поединка команды Лукашенко со сборной Минской области 9 апреля.

"В кругу вбрасывания шайба была у 01. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у 7 номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу (Лукашенко. – Ред.)”, – говорится в сообщении.

У игрока, попавшего клюшкой у белорусского диктатора, "все хорошо". Лукашенко, как свидетельствуют фото, не получил тяжелых травм. Он отделался только пластырем на подбородке и щеке.

Лукашенко получил по лицу / Пул Первого Telegram-канал

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей.

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