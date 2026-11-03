Лукашенко заговорил о конце войны в Украине: когда, по его словам, наступит мир

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война России против Украины может завершиться уже в ближайшие месяцы. В то же время, он обвинил западных партнеров Киева в том, что боевые действия не удалось прекратить еще в 2022 году.

Об этом сообщают белорусские государственные СМИ со ссылкой на заявление Лукашенко.

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Белорусский диктатор утверждает, что в начале полномасштабного российского вторжения войну якобы можно было завершить в течение нескольких недель.

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«В 2022 году это противостояние могло закончиться за несколько недель. Беларусь приложила к этому огромные усилия», — заявил Лукашенко.

Кого Лукашенко обвинил в продолжении войны

По словам белорусского лидера, достижению мира якобы помешали «друзья» Украины, оказывавшие ей военную помощь.

Таким образом, Лукашенко фактически возложил ответственность за продолжение боевых действий на международных партнеров Киева, которые помогают Украине противостоять российской агрессии.

В то же время, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска наступали на Украину, в частности с территории Беларуси.

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В США сомневаются в скором завершении войны в Украине

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио выразил сомнения в возможности в ближайшее время завершить войну России против Украины дипломатическим путем.

«Я не знаю, возможен ли мир в Украине путем переговоров. Именно это мы пытаемся узнать. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы находимся на пороге переговорного урегулирования», — подчеркнул Рубио.

Украина и Россия проведут новый раунд переговоров при посредничестве США

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби запланированы переговоры между Украиной и Россией на рабочем уровне при посредничестве Соединенных Штатов. Стороны обсудят послевоенные договоры по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к завершению войны.

«Соединенные Штаты будут выступать посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10-11 ноября в Абу-Даби, продвигая миссию президента Трампа по завершению войны», — заявил Стив Уиткофф.

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Главными темами станут гарантии безопасности Украины, будущая архитектура европейской безопасности и поддержка послевоенного восстановления.

Уиткофф выразил надежду на то, что эти переговоры помогут развить результаты предыдущих встреч в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге и приблизить заключение длительного мирного соглашения.

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