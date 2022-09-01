Лукашенко захотел "демилитаризировать" Украину и рассказал, готова ли Беларусь к войне

Белорусский диктатор заявил, что война нужна, чтобы "демилитаризировать" Украину и рассказал, при каких условиях Беларусь может погнать своих военных на фронт.

Об этом Лукашенко сказал во время своего видеообращения.

"Есть главная проблема — демилитаризация Украины. Чтобы там натовцы не разместили самое современное ракетное вооружение. В том числе с ядерными боеголовками. Нам бы от этого легче было? Нет. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию", — сказал самопровозглашенный президент.

Также Лукашенко заявил, что белорусские военные могут вступить в войну, если будут нарушены границы Белоруси.

Напомним, Лукашенко набрался смелости ответить Путину.

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