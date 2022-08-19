Лукашенко заверил, что не будет нападать на Украину и не будет обстреливать мирные города

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует вторгаться в Украину и не будет обстреливать украинские города.

Лукашенко снова повторил основные нарративы Кремля, мол Россия воюет не с Украиной, а с НАТО и США, которые якобы с помощью Польши "подстегивают боевые действия".

Об этом сообщает белорусское издание "Белта".

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам нужно успокоиться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка, прежде всего", — сказал Александр Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что Европа якобы уже давно прекратила бы эту войну, если бы "США не продолжали с помощью Польши подстебывать к боевым действиям".

Напомним, вероятно, что российский "фюрер" Владимир Путин хочет 22 декабря объявить о восcтановлении Советского союза. Военный эксперт Олег Жданов считает, что такой вариант развития событий вполне возможен. Ведь кремлевский диктатор любит числа – разные сакральные даты, праздники или юбилеи. Впрочем, здесь "очень хороший предохранитель" — его коллега, белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, подчеркнул Жданов.

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