Лукашенко заявил, что Беларусь бесплатно получила от России ядерные ракеты "Искандер": против кого хочет применить

Режим Александра Лукашенко продолжает наращивать военное сотрудничество с Россией и становиться сателлитом в военной сфере. Недавно белорусский лидер объявил о получении от Кремля безвозмездной партии тактических ракетных комплексов "Искандер-М", способных нести ядерные боеголовки.

Об этом пишет The Moskow Times.

"Нужно сказать спасибо россиянам: они нам здорово помогли в прошлом году... Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как "Искандер", — сказал белорусский диктатор.

Лукашенко подчеркнул, что использование таких комплексов и ядерных ракет требует строгого соблюдения протокола. Также необходимы резолюции нескольких высокопоставленных чиновников для приведения этих вооружений в действие.

Следует отметить, что ранее Лукашенко не называл "своими" тактические ядерные ракеты, которые Путин планировал разместить в Беларуси.

"И не надо говорить: "Вот только будут хранить, это не наше оружие". Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что издал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.

К тому же Лукашенко намекнул, что полученные от Москвы ракеты могут быть направлены против Польши, которую он обвинил в планировании вторжения на территорию Беларуси. Лукашенко заявил, что гарантии, предоставленные ему в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены" и что Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие на свою территорию.

Российское ядерное оружие в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце декабря 2023 заявил, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в его стране. Заявление Лукашенко раздалось на фоне усиления Россией угроз в адрес Запада.

К тому же авиабаза "Лида", где разместили опасное оружие, расположена в 40 километрах от литовской границы, а значит и границы НАТО.

Позже белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить новую доктрину безопасности Беларуси с учетом получения от РФ ядерного оружия. Однако стопроцентного подтверждения получения Лукашенко такого типа вооружения до сих пор нет.

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