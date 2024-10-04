Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь Украине в восстановлении

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы готова помочь Украине в восстановлении страны.

Об этом сообщает белорусское издание Belta.

Лукашенко пожаловался, что Зеленский слишком "часто летит в Вашингтон".

"Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы отстроят Украину после войны и они будут "богатыми", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть изменится — скажут: "Володя, ты кто такой ?" – заявил Лукашенко.

По мнению белорусского диктатора, новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будут "не в Украину",

"Поэтому руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им, в первую очередь, нужно будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее мы писали, что правительство Литвы официально направило в Офис прокурора Международного уголовного суда (МКС) материалы, касающиеся лочин против человечности, совершенных высшим руководством Беларуси.

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