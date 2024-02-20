Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция якобы готовит госпереворот "под кураторством Запада"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что у "беглецов и их зарубежных кураторов от спецслужб", мол, есть три сценария действий для переворота в Беларуси.

Об этом он сказал в ходе расширенного совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, передает провластный Telegram-канал "Пул Первого".

"Первый (сценарий — ред.) — самый желанный для них (так называемых "западных спецслужб" — ред.). Это организация государственного переворота или насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральных кампаний. Но в то же время сами оценивают его как маловероятный. Реальных предпосылок для раскачки ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят", — заявил Лукашенко.

Второй сценарий белорусский диктатор считает главным. Речь идет об использовании текущей избирательной кампании как репетиции и начального этапа подготовки к госперевороту во время предстоящих президентских выборов. Они должны состояться в 2025 году.

Также Лукашенко заявил о долгосрочном сценарии, предусматривающем широкое привлечение мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий.

Напомним, 15 февраля Беларусь у границы с Украиной ввела режим контртеррористической операции. Лельчицкий район граничит с Украиной, в частности, с Житомирской и Ровенской областями. Впрочем, тогда украинская Госпогранслужба не увидела активных действий в соседней стране, которые могли бы послужить причиной объявления такой операции.

Впоследствии белорусский "президент" Александр Лукашенко заявил о задержании украинской ДРГ. По его словам, с помощью дронов, болот, некоторые из украинских граждан переползли на белорусскую границу.

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