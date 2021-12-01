Лукашенко заявил, что его хотели убить из оружия, которое Украина снабжала контрабандой

Лукашенко заявил, что его хотели убить из оружия, которое Украина снабжала контрабандой

Также псевдопрезидент обвинил Украину в снабжении оружия для терактов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она якобы контрабандой переправляла оружие мигрантам на польско-белорусскую границу. Более того, он заявил, что его хотели убить.

Об этом пишет государственное агентство Беларуси БЕЛТА.

Такое заявление он сделал во время интервью с пропагандистом Дмитрием Киселевым. По словам Лукашенко, контрабандное оружие из Украины опрокидывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов. Он заявил, что тогда ее хотели использовать "непосредственно для его устранения и террористических актов".

"Оружие шло через украинскую границу. И началось это к беженцам. Мы уже показывали по телевидению эти схроны, задерживали людей", — сказал песевдопрезидент Лукашенко.

Он добавил, что даже случился случай пересечения оружия с оккупированных территорий Украины через российско-белорусскую границу.

Напомним, белорусский самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко заявил, что после так называемого референдума 2014 года украинский Крым не только фактически, но и стал российским юридически.

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