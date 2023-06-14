Лукашенко заявил, что его младший сын Коля принимал участие в переговорах Украины и РФ

Также диктатор проговорился, что Коля находится в Китае.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его 18-летний сын Николай принимал участие в переговорах между Россией и Украиной весной прошлого года.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью скандальной пропагандистке Ольге Скабеевой.

По его словам, юный Николай якобы "помог организовать телефонный разговор с Владимиром Зеленским".

"После длительной беседы президент Украины наконец согласился провести переговоры с российской стороной на территории Беларуси. Впоследствии они были перенесены в Стамбул, на этом настаивал Запад", – говорится в сообщении.

Лукашенко уверяет, что Николай и дальше настаивает на организации переговоров.

"Говорю: я понимаю, но ты еще не все понимаешь", – заявил самопровозглашенный президент.

Также диктатор проговорился, что его младший сын-любимчик сейчас находится в Китае и учится в Пекинском университете.

Николай Лукашенко с детства прославился тем, что побывал с отцом на разных государственных мероприятиях и официальных визитах.

Напомним, диктатор Лукашенко рассказал, какие договоренности относительно Крыма и Донбасса велись весной 2022 года. Также он заявил, что видит какие-то "большие предпосылки для окончания войны в Украине".

Ранее в СМИ писали, что у Лукашенко есть четвертый сын – старший брат известного всем Коле. По информации журналистов, у парня аутизм, поэтому его существование диктатор скрывает.

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