Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются опрокинуть оружие из Донбасса

Лукашенко заявил, что мигрантам на белорусско-польской границе пытаются опрокинуть оружие из Донбасса

Лукашенко говорит, что уже переговорил с Путиным.

Александр Лукашенко заявил, что якобы мигрантам на границе Польши и Беларуси оружие перебрасывают с Донбасса.

Об этом пишет БЕЛТА.

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Лукашенко назвал происходящее "опасной тенденцией". Кроме того, он говорит, что уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в недавнем телефонном разговоре.

"У нас очень опасная наметившаяся там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки опрокидывания оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток опрокидывают оружие. Оружие преимущественно идет (мы с россиянами держим на контроле) это вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) из Донбасса", — заявил Лукашенко.

Он считает, что будто бы на границе пытаются "столкнуть лбами" белорусских пограничников, с военными Польши. По его словам, это якобы попытка "спровоцировать конфликт".

"Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Там курды. А курды — это воины. И когда они (польская сторона. — Ред) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Будь-то какой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт", – добавил он.

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