Лукашенко заявил, что может попросить ядерное оружие у Путина: что теперь придумал диктатор

Лукашенко продолжил свои пропагандистские нарративы, допустив, что, мол, на Беларусь может быть нападение. Поэтому, по его словам, Минск попросит у Москвы ядерное оружие, если "американцы перебросят свои ядерные боеголовки в Польшу".

Об этом заявил псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко в Минске 1 сентября.

"Беларусь поставит вопрос о владении российским ядерным оружием в случае агрессии и продвижения американского ядерного оружия в Польшу. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если дальше американцы в Польшу будут продвигать это оружие, оно должно быть у нас. Мы (с Путиным. — Ред.) договорились об этом, о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие. Мы не педалируем эту тему, потому что американцы остановились, они не лезут в Польшу с ядерным оружием", — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси планируют военные учения с участием российских военных и бойцов стран ОДКБ, на которых могут провести тренировку "освобождения" территорий. Речь может идти о захвате части приграничных областей Украины.

Как сообщалось, недавно Александр Лукашенко угрожал полякам применить ядерное оружие. Псевдопрезидент Беларуси позволил себе скандальные высказывания относительно Анджея Дуды, заявив, что у польского президента не хватает ума в голове.

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