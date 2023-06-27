Лукашенко заявил, что на границу Беларуси "подбрасывают трупы": украинские пограничники прокомментировали

Такие спекуляции Беларуси нацелены на то, чтобы дискредитировать страны ЕС.
Украинские пограничники называют заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "подброшенных трупах" соседними странами спекуляцией.
Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net.
Он пояснил, что такие спекуляции Беларуси нацелены на то, чтобы дискредитировать страны ЕС.
"Довольно часто белорусы пишут о смерти мигрантов на границе со странами ЕС и обвиняют в их смертях сопредельные страны", — сказал он.
Журналисты спросили Демченко, кто подбрасывает трупы на границу с Беларусью, он ответил: "Точно не мы".
Как сообщалось ранее, фейковый президент Беларуси Александр Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку ППК "Вагнер" в Беларуси. По его словам, армии ВС РБ получит от бойцов "ценный опыт".
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