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Лукашенко заявил, что на границу Беларуси "подбрасывают трупы": украинские пограничники прокомментировали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2488
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Лукашенко заявил, что на границу Беларуси "подбрасывают трупы": украинские пограничники прокомментировали

Лукашенко жалуется на "подброшенные трупы" на границе Беларуси / Фото: Associated Press

Такие спекуляции Беларуси нацелены на то, чтобы дискредитировать страны ЕС.

Украинские пограничники называют заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "подброшенных трупах" соседними странами спекуляцией.

Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net.

Он пояснил, что такие спекуляции Беларуси нацелены на то, чтобы дискредитировать страны ЕС.

"Довольно часто белорусы пишут о смерти мигрантов на границе со странами ЕС и обвиняют в их смертях сопредельные страны", — сказал он.

Журналисты спросили Демченко, кто подбрасывает трупы на границу с Беларусью, он ответил: "Точно не мы".

Как сообщалось ранее, фейковый президент Беларуси Александр Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку ППК "Вагнер" в Беларуси. По его словам, армии ВС РБ получит от бойцов "ценный опыт".

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Дата публикации
Просмотры
2488
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