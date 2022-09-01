Лукашенко заявил, что Польша восстанавливает Речь Посполитую, а украинцам еще придется просить помощи в РФ

Он заявил, что Польша якобы восстанавливает Речь Посполитую, а украинцы будут еще просить Россию о помощи в борьбе с "полонизацией".

Об этом белорусский диктатор сказал 1 сентября в своей речи школьникам.

Лукашенко снова повторил свою ложь о "нападении на Беларусь и превентивном ударе".

"Обвиняют, что Россия агрессор, да и мы заодно. Да нет. Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, по Беларуси в первую очередь был бы нанесен ракетный удар", — заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также добавил, что якобы война в Украине началась из-за "польских элит".

"Так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа — белорусов, россиян, украинцев… Почему мы позволили нас столкнуть? И снова на горизонте кто? Те же польские элиты. Пользуясь ситуацией, воспроизводят новую Речь Посполиту, которая уже юридически оформила свои особые привилегии Украине. Я когда-то по этому поводу сказал, боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить любую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы оградить их от этой полонизации", — посетовал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко захотел "демилитаризировать" Украину и рассказал, готова ли Беларусь к войне.

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