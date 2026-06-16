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Лукашенко заявил, что Россия была "в Киеве", но Путина "попросили увести войска"
Заявления Лукашенко раздались на фоне дискуссий о возможных форматах предстоящих переговоров между Украиной и Россией.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские войска находились в Киеве, однако президент РФ Владимир Путин согласился отвести часть сил после призывов к мирному урегулированию.
Такое заявление Лукашенко сделал в интервью белорусским СМИ.
Так он ответил на вопрос о своих прогнозах о скором завершении войны и возможной роли Беларуси как посредника в переговорах между Украиной и Россией.
По его словам, в начале боевых действий многие ожидали скорой победы России.
«Не только я, но и весь мир понимал, что война закончится скорой победой россиян», — сказал Лукашенко.
Он утверждает, что подобные оценки были связаны с продвижением российских войск в направлении украинской столицы.
«Россияне были в Киеве. Они зашли, особенно те воинские части, которые наступали с севера», — заявил белорусский руководитель.
Лукашенко рассказал о якобы просьбе к Путину
По словам Лукашенко, после приближения российских войск в Киев ряд политических сил обратились в Кремль с призывом остановить наступление и начать переговорный процесс.
«Потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, увести войска от Киева и заключить мирное соглашение», — сказал он.
Лукашенко заявил, что Путин согласился на этот шаг из-за желания достичь мира и избежать дальнейших жертв.
Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. Многие считают это ошибкой россиян. Я считаю, что это были шаги, направленные на восстановление мира между сторонами конфликта», — заявил он.
«Без отвода войск в Киеве не осталось бы никого»
Белорусский глава также выразил убеждение, что дальнейшее наступление России могло бы привести к захвату украинской столицы.
«Если бы россияне не вывели войска и продолжили наступление в Киеве, то там бы ни Зеленского, ни кого-то другого не осталось», — заявил Лукашенко.
В то же время, он добавил, что после отвода российских сил мирного урегулирования достичь не удалось.
Вспомнил Ватикан и Израиль
Комментируя события весны 2022 года, Лукашенко также заявил, что в переговорах о возможном прекращении войны участвовали международные посредники.
«Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: „Все, идем на мир, соглашаемся“», — сказал он.
Тем временем глава РФ Путин пытается скрыть последствия удара по «сердцу» Кремля. Аналитики отмечают, что атаки на порты и нефтеперерабатывающие заводы лишают Россию миллиардов долларов доходов.