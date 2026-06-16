Лукашенко заявил, что Россия была "в Киеве", но Путина "попросили увести войска"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские войска находились в Киеве, однако президент РФ Владимир Путин согласился отвести часть сил после призывов к мирному урегулированию.

Такое заявление Лукашенко сделал в интервью белорусским СМИ.

Так он ответил на вопрос о своих прогнозах о скором завершении войны и возможной роли Беларуси как посредника в переговорах между Украиной и Россией.

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По его словам, в начале боевых действий многие ожидали скорой победы России.

«Не только я, но и весь мир понимал, что война закончится скорой победой россиян», — сказал Лукашенко.

Он утверждает, что подобные оценки были связаны с продвижением российских войск в направлении украинской столицы.

«Россияне были в Киеве. Они зашли, особенно те воинские части, которые наступали с севера», — заявил белорусский руководитель.

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Лукашенко рассказал о якобы просьбе к Путину

По словам Лукашенко, после приближения российских войск в Киев ряд политических сил обратились в Кремль с призывом остановить наступление и начать переговорный процесс.

«Потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, увести войска от Киева и заключить мирное соглашение», — сказал он.

Лукашенко заявил, что Путин согласился на этот шаг из-за желания достичь мира и избежать дальнейших жертв.

Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. Многие считают это ошибкой россиян. Я считаю, что это были шаги, направленные на восстановление мира между сторонами конфликта», — заявил он.

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«Без отвода войск в Киеве не осталось бы никого»

Белорусский глава также выразил убеждение, что дальнейшее наступление России могло бы привести к захвату украинской столицы.

«Если бы россияне не вывели войска и продолжили наступление в Киеве, то там бы ни Зеленского, ни кого-то другого не осталось», — заявил Лукашенко.

В то же время, он добавил, что после отвода российских сил мирного урегулирования достичь не удалось.

Вспомнил Ватикан и Израиль

Комментируя события весны 2022 года, Лукашенко также заявил, что в переговорах о возможном прекращении войны участвовали международные посредники.

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«Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: „Все, идем на мир, соглашаемся“», — сказал он.

Тем временем глава РФ Путин пытается скрыть последствия удара по «сердцу» Кремля. Аналитики отмечают, что атаки на порты и нефтеперерабатывающие заводы лишают Россию миллиардов долларов доходов.

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