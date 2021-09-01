Лукашенко заявил, что Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и ЗРК

Он не назвал ни сроков, ни точных объемов поставок.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре из России на вооружение белорусской армии поступят десятки самолетов, вертолетов и средств борьбы с воздушными целями противника, включая зенитно-ракетные комплексы С-400.
Об этом сообщает БелТА.
"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжения) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, важнейшего вооружения ПВО. Может, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил ", — отметил он, не назвав ни сроков, ни точных объемов поставок.
Он также добавил, что, если во время будущих военных учений "Запад-2021" увидят, что белорусской армии нужно что-то еще, то купят в Российской Федерации и поставят на вооружение.
Напомним:
- Уже 9 сентября кремлевский Путин с самопровозглашенным белорусским Лукашенко собрались подписать указ об интеграции двух стран. Говорится о политической, экономической и политику безопасности — тесное сотрудничество. Это, конечно — официальное объяснение. На самом деле эксперты отмечают, что можно говорить о фактическом слиянии.
- Также во время переговоров подпишут все дорожные карты по интеграции двух стран в рамках Союзного государства.