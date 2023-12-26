Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие доставили в Белоруссию

По его словам, Минск получил вооружение еще в начале октября.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его страну уже доставили все ядерное оружие из России, которое планировали. Случилось это в начале октября этого года.

Об этом сообщает белорусское издание Zerkalo.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась доставка (российского ядерного оружия – Ред.). Еще в сентябре или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", — подчеркнул белорусский диктатор.

Отвечая на вопрос, когда состоятся ближайшие военные учения, он заявил: "Каждый день учимся. Даже бывшие "вагнеровцы", которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт".

Напомним, в начале сентября глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в Беларусь везут российские ядерные боеголовки. По его словам, РФ с помощью государства-сателлита решает вопросы утилизации старого советского ядерного оружия.

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