Лукашенко заявил, что считал Зеленского своим сыном — детали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считал украинского главу Владимира Зеленского своим сыном и пожаловался на его высказывания.

Отрывок речи Лукашенко опубликовало оппозиционное белорусское издание NEXTA.

«Я человек уже, как недавно сказал здесь мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский — старые мы здесь с Путиным, где-то там шепчем по углам в ущерб другим. Вздор полный!» — высказался Лукашенко.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назвал Лукашенко и Путина старыми людьми, которые говорят о «что-то своем» и отверг предложение главы РБ «сесть втроем и договориться».

Напомним, на днях белорусский диктатор рассказал, что провел пять часов в Кремле, обсуждая с Путиным, как обеим странам выжить.