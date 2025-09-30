- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 632
- Время на прочтение
- 1 мин
Лукашенко заявил, что считал Зеленского своим сыном — детали
Более того, глава Беларуси не считает, что его встречи с президентом РФ «вредят другим».
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считал украинского главу Владимира Зеленского своим сыном и пожаловался на его высказывания.
Отрывок речи Лукашенко опубликовало оппозиционное белорусское издание NEXTA.
«Я человек уже, как недавно сказал здесь мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский — старые мы здесь с Путиным, где-то там шепчем по углам в ущерб другим. Вздор полный!» — высказался Лукашенко.
Напомним, накануне Владимир Зеленский назвал Лукашенко и Путина старыми людьми, которые говорят о «что-то своем» и отверг предложение главы РБ «сесть втроем и договориться».
Напомним, на днях белорусский диктатор рассказал, что провел пять часов в Кремле, обсуждая с Путиным, как обеим странам выжить.