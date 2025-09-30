ТСН в социальных сетях

Лукашенко заявил, что считал Зеленского своим сыном — детали

Более того, глава Беларуси не считает, что его встречи с президентом РФ «вредят другим».

Вера Хмельницкая
Лукашенко заявил, что считал Зеленского своим сыном — детали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считал украинского главу Владимира Зеленского своим сыном и пожаловался на его высказывания.

Отрывок речи Лукашенко опубликовало оппозиционное белорусское издание NEXTA.

«Я человек уже, как недавно сказал здесь мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский — старые мы здесь с Путиным, где-то там шепчем по углам в ущерб другим. Вздор полный!» — высказался Лукашенко.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назвал Лукашенко и Путина старыми людьми, которые говорят о «что-то своем» и отверг предложение главы РБ «сесть втроем и договориться».

Напомним, на днях белорусский диктатор рассказал, что провел пять часов в Кремле, обсуждая с Путиным, как обеим странам выжить.

