Лукашенко заявил, что в Беларуси появились самолеты, способные нести ядерные боеголовки

Теперь ядерным оружием Украине и миру угрожает еще и Беларусь. Так, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что уже завершен процесс модернизации белорусских самолетов Су для несения ядерных боеголовок.

Лукашенко заявил, что Беларусь "готова мгновенно ответить на угрозы со стороны Запада", и "никакие вертолеты и самолеты их не спасут".

Об этом сообщает белорусское издание "БЕЛТА".

Белорусский диктатор напомнил, что сейчас идет выгрузка военной техники США в рамках операции "Атлантическая решимость". Лукашенко отметил, что потом вертолеты и оборудование перебросят, в том числе, и в страны Восточной Европы.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" – заявил Лукашенко.

Путинский прихвостень решил пригрозить Западу и подчеркнул, что знает о центрах принятия решений в Европе.

"Пусть думают. Я их предупредил: не дай Бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси – цели у нас определены. Центры принятия решений – мы их знаем. Я не угрожаю никому", — добавил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что военные Польши прекрасно понимают, что обострять отношения с Беларусью нельзя, "поскольку это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием". Мол, они "не нагнетают обстановку на границе", потому что "понимают, каким может быть ответ".

Напомним, в июне Лукашенко попросил Путина приспособить белорусские самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Мол, его "очень напрягают" тренировочные полеты самолетов США и НАТО.

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