Лукашенко нашел неожиданного виновника войны в Украине и упрекнул США

По его логике, прекращение войны зависит не от России, а во многом – от ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал премьер-министра Венгрии "нашим хорошим другом", более того, объявил себя "ярым сторонником сохранения ЕС".

Об этом Лукашенко сказал на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Мне приятно с вами встречаться", – такими словами Александр Лукашенко начал переговоры в Минске с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Он отметил, что выступает за сохранение ЕС, несмотря на "нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые одобряет Евросоюз против нас".

Заявления Лукашенко о войне в Украине

Вспомнил самопровозглашенный президент и войну в Украине. Он заявил, что его позиция "приблизительно такая же, как Венгрии".

"Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война", – сказал он.

Примечательно, что по его логике, прекращение войны зависит не от России, а во многом – от ЕС.

"Хотя я понимаю, что давление через океан оказывается сильным. Но абсолютно убежден, что если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло", – сказал Лукашенко.

При этом он подверг критике США за помощь Украине оружием.

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"То, что американцы поставляют ракеты ATACMS украинцам, они должны понимать, что осуществляют эскалацию в этой войне. Россия никогда с этим не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом горячем котле не противодействия, а страшной смертельной войны", – пригрозил Лукашенко.

Между тем, Сийярто поблагодарил за встречу и заявил, что "закрытие каналов отношений является отказом от надежды на мир".

"У соседей идет война, за которую мы никак не отвечаем, но мы платим цену за нее. Мы хотели бы, чтобы эта война быстрее закончилась. Поэтому мы за перемирие и прекращение огня", – сказал дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 26 октября, приехал в Минск, чтобы принять участие в конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в мире, который трансформируется".

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