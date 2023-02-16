Лукашенко заявил о "готовности воевать с россиянами с территории Беларуси": Зеленский предупредил его

Зеленский предупреждает Лукашенко, что "разрешить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения будет большой ошибкой".

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко, что он "готов вести войну вместе с россиянами с территории Беларуси", если хоть один украинский солдат пересечет границу.

Заявление Лукашенко лидер Украины прокомментировал британским журналистам BBC.

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"Надеюсь, Беларусь не вступит в войну", — сказал он, добавляя, что "позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения будет большой ошибкой".

Но подчеркнул, если все же оккупационные войска снова пойдут на Украину из Беларуси, то наше государство будет бороться. " Если да, мы будем бороться и выживем", — заверил Зеленский.

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Напомним, 16 февраля самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что готов разрешить российскому президенту Владимиру Путину использовать его страну как плацдарм для нового наступления России на Украину, а также, что готов вести боевые действия с оккупантами. Условие вступления в войну – якобы агрессия Украины против Беларуси.

Кроме того, Лукашекно обвинил Украину в развязывании войны и призвал к мирным переговорам. Он заявил, что Украина сама спровоцировала так называемую "СВО", которую проводит Россия.

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