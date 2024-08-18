Лукашенко заявил о переброске трети армии к границе: что говорят в ГПСУ

Пограничники подчеркивают, что на границе с РБ – без изменений.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Украиной почти треть своей армии, потому что якобы там находится более 120 тыс. украинских военных. ГПСУ не фиксирует увеличение техники или личного состава на территории РБ.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "УП".

По его словам, белорусский диктатор своим заявлением продолжает нагнетать информационную обстановку. Впрочем, слова "президента" не соответствуют действительности.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке", — высказался представитель ГПСУ.

Заявление Лукашенко

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил об "агрессивной политике" Украины, которая якобы разместила у границы много войск, поскольку считает, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

""В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было. Мы ввели туда и разместили в определенных точках – так, как это в случае войны, обороны было бы, – наших военных вдоль всей границы. Более того, там работают спецслужбы, спецподразделения — "Альфа", "Алмаз" и другие — наиболее подготовлены, они свою работу делают".

Самопровозглашенный глава страны отметил, что "смерти подобно тому, чтобы мы свои войска из границы с Украиной убрали".

Напомним, Александр Лукашенко высказался об "уничтожении Украины". Мол, "империю никто не победит".

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