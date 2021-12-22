Лукашенко заявил о подготовке терактов в Беларуси: задержаны 7 человек

Лукашенко заявил о подготовке терактов в Беларуси: задержаны 7 человек

Один из подозреваемых бежал в Россию.

В среду, 22 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики предотвратили попытку совершить серию терактов.

Об этом сообщает государственное белорусское агентство БелТА.

Также читайте Лукашенко будет сажать в тюрьму тех, кто будет призывать к введению санкций

По словам Лукашенко, теракты пытались совершить против государственных служащих, в том числе работников прокуратуры и судей. Как именно пытались им навредить, он не уточнил, заметив лишь, что днем 21 декабря и ночью 22 декабря были задержаны семь человек.

Он также отметил, что за некоторыми из "террористов" силовики наблюдали длительное время, фиксируя на камеру, когда они "сделают это".

Одного подозреваемого объявили в розыск, по предварительной информации он уехал в Российскую Федерацию. “Вроде бы в Россию бежал. Но там привезут нам его», – сказал Лукашенко.

Рассказывая о попытке терактов, белорусский лидер примерно описал, какие действия он имеет в виду.

"Вот эти преступления — якобы, они исподтишка: где-то что-то написал, где-то БКБ-шный флаг наклеил, еще что-то, значок... Террористические эти устремления", — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее в Беларуси на 25 суток арестовали владельца дома, разрисованного в национальные бело-красно-белые цвета.

Читайте также: