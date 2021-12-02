Лукашенко заявил о вероятности проведения досрочных президентских выборов в Беларуси

На вопрос о следующем президентском сроке Лукашенко развел руками.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает вероятность проведения досрочных президентских выборов. Однако это может произойти только после изменений в белорусской конституции.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Лукашенко уточнил, что речь идет именно о президентских и парламентских выборах, а также о голосовании за делегатов Всебелорусского собрания, которое может состояться после принятия изменений в конституцию. Политик добавил, что это произойдет на основании того "как решит президент", или же в переходных положениях в конституции будут закреплены другие сроки выборов.

"Нам до президентских еще четыре года. Они могут максимум состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные", – сообщил Лукашенко.

По словам самопровозглашенного президента, новая конституция Беларуси, над которой он начал работать весной 2021 года, будет более "современной". Несмотря на это, аналитики убеждены, что Лукашенко собирается повторить казахский сценарий, когда глава государства формально уходит с должности, но сохраняет влияние на всю систему власти.

На вопрос о следующем президентском сроке Лукашенко после долгой "театральной паузы" развел руками. Политик заверил, что интригу не держит, мол, и сам не знает, пойдет ли в президенты. Уверяет, что его решение будет зависеть, прежде всего, от ситуации в стране.

"Я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас перед глазами. К сожалению, трудные времена", – сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, с сегодняшнего дня, 2 декабря, вступят в силу новые европейские санкции против режима Лукашенко. В черный список попали 17 человек и 11 белорусских компаний.

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