Лукашенко зовет Байдена в Минск на разговор с Путиным: "Встретимся здесь втроем и все решим"

Лукашенко даже готов прислать за Байденом, который 20-22 февраля будет в Польше, собственный самолет.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести совместную встречу со своим дипломатическим "другом" Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Для этого белорусский диктатор приглашает президента США в Минск.

Об этом Лукашенко сказал во время пресс-конференции в четверг, 16 февраля, передает провластное белорусское издание "Белта".

Фейковый президент Беларуси даже готов прислать за Байденом, который 20-22 февраля будет находиться в Польше, собственный самолет. Цель разговора, по мнению Лукашенко, "благородная" — прекращение войны в Украине.

"Если у него есть желание, вы ему передайте там своими каналами), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. Встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? прекращение войны. Вот, если он хочет прекратить войну, из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг", примем его. Нас море международных аэропортов, его борт номер один здесь приземлится", — заявил он.

Лукашенко уверен, что ради разговора с Байденом Путин прилетит в Минск.

"Когда-то Клинтон прилетал подобным самолетом. И вот здесь, в вашем присутствии, мы втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет, сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь", — убежден белорусский диктатор.

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все страны ОДКБ (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) должны присоединиться к войне России против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что таким заявлением белорусский диктатор играет сам на себя. То есть, таким образом, сам Лукашенко пытается дистанцироваться от войны. Жданов предполагает, что этот призыв самопровозглашенного президента Беларуси может больше сработать на развал ОДКБ, чем на единение.

Боевые бобры: в защиту белорусской границы стали и животные

Читайте также: