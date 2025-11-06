ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
203
Время на прочтение
1 мин

Лукашенко зовет украинцев в Беларусь - обещает "жизнь, как у себя дома"

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что его страна открыта для украинцев и готова обеспечить им такую же жизнь, как у белорусов.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия обновленного моста через реку Припять обратился к гражданам Украины с приглашением приезжать в его страну.

Его цитирует государственное агентство БелТА.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим ребятишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам - по образованию, здравоохранению", - сказал Лукашенко.

Призыв раздался на фоне продолжения поддержки Минском российской агрессии против Украины. В то же время, белорусский режим остается под международными санкциями, а на территории страны продолжается преследование политических оппонентов и независимых журналистов.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил Европе применением российского ракетного комплекса "Орешник”, который будет поставлен на боевое дежурство на территории государства-вассала РФ в декабре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
203
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie