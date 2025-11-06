- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Лукашенко зовет украинцев в Беларусь - обещает "жизнь, как у себя дома"
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что его страна открыта для украинцев и готова обеспечить им такую же жизнь, как у белорусов.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время открытия обновленного моста через реку Припять обратился к гражданам Украины с приглашением приезжать в его страну.
Его цитирует государственное агентство БелТА.
"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим ребятишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам - по образованию, здравоохранению", - сказал Лукашенко.
Призыв раздался на фоне продолжения поддержки Минском российской агрессии против Украины. В то же время, белорусский режим остается под международными санкциями, а на территории страны продолжается преследование политических оппонентов и независимых журналистов.
Ранее Александр Лукашенко пригрозил Европе применением российского ракетного комплекса "Орешник”, который будет поставлен на боевое дежурство на территории государства-вассала РФ в декабре 2025 года.