"Лукойл" в панике продает активы: экономист объяснил, почему санкции Трампа оказались действенными

Россия, санкции / © iStock

Дональд Трамп нанес сокрушительный удар по главной артерии российской экономики — нефтяной отрасли. Новые санкции США против гигантов «Роснефть» и «Лукойл» оказались «очень эффективными», вызвав панику среди российских олигархов и лихорадку на мировых рынках.

Об этом в эфире 24 Канала заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Экономист пояснил, что предыдущие ограничения, введенные еще Джо Байденом против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», не были столь болезненными.

«Совместно „Лукойл“ и „Роснефть“ — это 55% добычи и продаж нефти. Вместе с третьей, четвертой компаниями, в отношении которых санкции уже давно, это 80 — 85%. Это очень многое. Трамп действительно ввел очень действенные и жесткие санкции», — подчеркнул Пендзин.

По его словам, санкции введены не только против материнских компаний, но и против 35 их дочерей.

Первым признаком того, что санкции действительно работают, стала паническая реакция «Лукойла». Компания начала срочно избавляться от своих международных активов.

«Продолжается активная продажа на Балканах, в Румынии, Болгарии. Там достаточно большая инфраструктура. Речь идет о заправках, наливных терминалах, хранилищах нефтепродуктов», — отметил эксперт. Это прямое доказательство того, что санкции оказывают «мощное давление».

Вторым доказательством эффективности удара явилась мгновенная реакция мирового рынка. До объявления санкций индикативная нефть марки Brent стоила 60 долларов за баррель.

«Сегодня — 64 доллара. То есть мировой рынок на 4—4,5 доллара поднял цену на нефть», — объяснил Пендзин.

Он добавил, что покупатели, ранее бравшие нефть у россиян, сейчас активно ищут ее в других местах. Это увеличивает спрос и цены автоматически идут вверх. В то же время, по словам эксперта, российская нефть марки Urals сегодня, напротив, упала в цене.

При этом Госдеп США уточнил, что на два крупных нефтеперерабатывающих завода в Германии, формально принадлежавших «Роснефти», но с 2022 года находящихся под управлением немцев, новые санкции не распространяются.

Напомним, в Вашингтоне заявляют, что санкции должны заставить Москву согласиться на прекращение огня, хотя разведка США считает, что Путин не намерен останавливать войну. Ожидается, что эффект от санкций проявится после 21 ноября, однако без вторичных ограничений влияние на российский энергетический сектор может оказаться временным.