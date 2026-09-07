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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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"Луна наша": Трамп разогнал серию странных мемов

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение Луны с американским флагом и надписью "The Moon Is Ours", продолжив серию полушутливых сообщений о США, Иране и самом себе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Луна

Луна / © Pexels

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение поверхности Луны с американским флагом и надписью "The Moon Is Ours" - "Луна наша".

Допись появилась 6 сентября и стала частью серии необычных мемей, которые американский президент распространял в течение дня.

В то же время Трамп не сопровождал изображения объяснениями, поэтому речь идет именно о мэме, а не об официальном заявлении США о статусе Луны.

Параллельно президент США публиковал другие сгенерированные или отредактированные изображения. Среди них карта Ирана, очертания которой были стилизованы под профиль самого Трампа.

Также в его ленте появлялись другие футуристические и полуиронические изображения, связанные с американским военным и космическим могуществом. В частности, одно из сообщений показывал Трампа в футуристическом центре управления с надписью Space Force.

Серия мем быстро привлекла внимание пользователей соцсетей. Часть аудитории восприняла их как шутку, другие как очередной пример провокативного стиля коммуникации президента США.

Вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что скандальные ночные сообщения на странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social на самом деле публикуют специально нанятые для этого работники команды.

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