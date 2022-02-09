Луперкалии 15 февраля 2022: как древний языческий праздник превратился в День всех влюбленных

В 494 году папа Геласий I попытался запретить Луперкалии.

Луперкалии — это один из древнейших римских праздников, пастушеский праздник очищения и плодородия в честь бога Луперка, который отождествлялся с Фавном. Этот праздник отмечался ежегодно 15 февраля и по сути был предтечей Дня святого Валентина или Дня всех влюбленных. В этом материале расскажем об этом более подробно.

Луперкалии: что это за праздник

Историки считают, что День святого Валентина восходит к луперкалиям Древнего Рима. Эту мысль впервые озвучили в

XVII веке. Луперкалии — праздник плодородия в честь богини любви и бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад, который отмечался ежегодно 15 февраля.

Считается, что в древнем мире детская смертность была очень высока. В 276 году до н. э. Рим чуть было не вымер в результате мертворождения и выкидышей. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходим обряд телесного наказания женщин с помощью жертвенной кожи. Люди, которые по каким-либо причинам имели мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению. Место, где волчица, по легенде, выкормила основателей Рима Ромула и Рема, считалось у римлян святым.

Также читайте Кельтский календарь деревьев-2022: точные даты и свойства

Каждый год, 15 февраля здесь проводился праздник, называемый Луперкалии (от латинского слова lupa — "волчица"), во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур изготавливались бичи. После пира молодые люди брали эти бичи и голыми бежали по городу, ударяя бичом встретившихся на пути женщин. Женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды. Это стало очень распространённым ритуалом в Риме, в котором участвовали даже члены знатных семейств. Есть свидетельства, что даже Марк Антоний бывал луперком.

В конце торжеств женщины тоже раздевались догола. Эти празднества стали так популярны, что даже когда многие другие языческие праздники были отменены с распространением христианства, этот еще долгое время существовал.

Также одной из культовых функций Луперкалий было отвращение от стад волков. Возможно, Луперк представляет собой реликт древнего культа волка, позднее слившегося с поклонением Фавну. Некоторые источники возводят Луперкалии к древнегреческому богу Пану.

Как Луперкалии стали Днем святого Валентина

В 494 году Папа Геласий I попытался запретить Луперкалии. А празднование дня св. Валентина заменило собой Луперкалии — древний римский праздник женского плодородия, приходившийся на середину февраля.

В то же время историки считают, что гипотеза о древнеримских языческих корнях Дня святого Валентина не имеет особых оснований.

Действительно ли именно папа Геласий назначил праздник св. Валентина на 14 февраля — неясно. Несомненно, что именно этот папа положил конец празднованию Луперкалий в Риме. Также этот папа памятен тем, что издал декрет, ограничивающий хождение апокрифов и строго определяющий рамки библейского канона. Но нет документов, которые позволяли бы утверждать, что в 496 году папским указом Луперкалии преобразованы в День всех влюбленных, а Валентина, отдавшего за любовь свою жизнь, причислили к лику святых, но все же со временем языческий праздник плодородия был заменен на День святого Валентина.

Читайте также:

Новости Украины: как пандемия изменила День святого Валентина