Лувр купил картину за 24 млн евро, которую должны были выбросить на помойку: в чем ее ценность (фото)

Лувр купил картину XIII века, которую собирались выбросить на помойку, за 24 миллиона евро.

Об этом пишет The Guardian.

Картина "Христос высмеянный" была написана флорентийским художником Чимабуэ около 1280 года. Считается, что это одна из восьми панелей большого диптиха, пять из которых до сих пор отсутствуют.

Картина направлялась на свалку. Ее нашли на кухне в доме пожилой француженки во время уборки. Семья владелицы вызвала эксперта, чтобы проверить, есть ли в доме что-нибудь ценное. Считая, что работа может стоить до 400 000 евро, эксперт отправил ее специалисту по искусству в Париж, который заявил, что это настоящий Чимабуэ.

Картина Чимабуэ / Фото: Charles Platiau/Reuters

В 2019 году Лувр надеялся приобрести картину, когда она будет выставлена на аукционе, оценочная стоимость которой составит от 4 до 6 миллионов евро. Музей проиграл, когда молот упал на рекордную цену в 19,5 млн евро, общая цена продажи с учетом сборов составила 24 млн евро.

Министерство культуры Франции немедленно объявило произведение "национальным достоянием" и наложило на картину временный запрет на экспорт, предоставив Лувру 30 месяцев на сбор необходимых средств для ее покупки.

Произведение искусства имеет размеры не более 25 см на 20 см и изображает насмешки над Иисусом перед его распятием. Она написана на сухом золотом фоне на деревянной панели с тополя.

Начальная владелица, которой было за 90 и переехала в дом престарелых, не смогла насладиться внезапным успехом и умерла через два дня после аукциона.

Парижский музей заявляет, что картина доренессанса, которая сейчас является одной из старейших работ в его коллекции, станет центральным элементом выставки в 2025 году после четырехлетних усилий по сохранению ее во Франции.

Напомним, недавно на аукционе за рекордную цену была продана картина Пабло Пикассо с изображением его любовницы. Это вторая по величине сумма, отдаваемая за работу художника.

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