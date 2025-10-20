Ограбление года в Лувре: что и как воры вынесли из музея, фото, видео и все версии

Лувр / © ТСН.ua

В воскресенье, 19 октября, в центре Парижа совершено ограбление одного из самых известных музеев мира Лувра. Парижская прокуратура подтвердила начало расследования по подозрению в «организованной краже и преступном сговоре с целью совершения преступления». По стечению обстоятельств, в этом месяце исполнилось сто лет со дня смерти Винченцо Перуджи — стекольщика, который в 1911 году похитил «Мону Лизу». После закрытия музея он снял картину со стены, вынул ее из стекла и спрятал полотно под своей одеждой.

ТСН.ua собрал все, что известно об ограблении.

Инцидент произошел утром в час открытия музея. «Большое ограбление» Лувра совершили за 7 минут, а одно из украшений, которое было украдено неизвестными, обнаружили неподалеку музея.

Банда прибыла на скутерах, лица нападавших были закрыты. Они подогнали грузовик с подъемным лифтом к стене музея, разрезали окно и попали в Галерею Аполлона, где хранились императорские драгоценности.

Кроме короны Евгении, преступники похитили девять предметов из коллекции Наполеона Бонапарта и его жены Жозефины, среди которых ожерелье и брошь. Однако хранившийся рядом уникальный бриллиант Regent остался на месте.

Эксперты считают, что украденные драгоценности вряд ли появятся на черном рынке, ведь они слишком узнаваемы. Скорее всего, драгоценности заказал частный коллекционер, который будет держать его в тайном хранилище.

Справка: Корона императрицы Евгении — один из самых известных символов французской монархии. Ее создали в XIX веке для супруги Наполеона III. В 1988 году драгоценность была продана на аукционе за $13,5 млн, а в 1992 году она пополнила коллекцию Лувра. Сегодня ее стоимость оценивается в десятки миллионов долларов.

Это первое за десятилетие столь дерзкое ограбление в Лувре, которое считается одним из самых безопасных музеев мира. Министр культуры Рашида Дати заявила, что правительство будет принимать дополнительные меры безопасности в национальных музеях.

«Это не только нападение на культурное наследие Франции, но и нашу историческую память», — сказала она.

Реакция президента Франции Макрона

Прокуратура в Париже делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил ограбление в музее Лувр. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал на соцплатформе X.

Он добавил, что ограбление в Лувре — это «нападение на наследство, которое мы ценим, потому что оно является частью нашей истории».

«Мы вернем произведения, а виновные будут привлечены к ответственности. Под руководством парижской прокуратуры повсюду делается все возможное для достижения этой цели», — отметил Макрон.

Журналисты Le Parisien добавили, что ограбление Лувра стало продолжением серии краж во французских музеях. В частности, в ночь на 4 сентября из Национального музея Адриена-Дюбуше в Лиможе похитили две китайские тарелки стоимостью более 6 млн евро, а также вазу. Национальный музей естественной истории в Париже объявил о краже золотых самородков в ночь на 16 сентября. Общая стоимость украденных предметов составила около 600 тысяч евро.

Сегодня, 20 октября, музей все еще закрыт.

Это не первый случай громкого преступления во французских музеях. Воровство из Лувра случалось очень редко, но они были. Самый известный случай произошел в 1911 году, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Три года спустя ее нашли во Флоренции и вернули в Париж. К тому времени картина не была такой известной, как сейчас.

В 2024 году вооруженные грабители напали на музей в Паре-ле-Моньяль и похитили ювелирные украшения работы Жозефа Шоме — национального достояния Франции. А в октябре 2025 года четыре человека были арестованы по подозрению в ограблении музея Жака Ширака.