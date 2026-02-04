Львов всплыл в файлах Эпштейна: BBC сообщило о планах миллиардера на старинную виллу

Джеффри Эпштейн и вилла во Львове

В рассекреченных документах Министерства юстиции США о преступной сети осужденного за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна неожиданно всплыл город Львов. Выяснилось, что финансист годами готовил схему покупки исторической виллы на Кастеливке.

Об этом говорится в документах, которые 31 января обнародовал американский Минюст, сообщает «BBC News Украина».

Что известно о вилле во Львове, которую хотел купить Эпштейн?

Эпштейн, вероятно, рассматривал варианты инвестирования в недвижимость на территории Украины. В частности, внимание могло быть сосредоточено на доме во Львове по адресу улица Бориса Романицкого, 24.

В так называемых файлах Эпштейна содержится подробная электронная переписка за 2017 год, посвященная возможной покупке этого львовского здания. Переписка происходила между самим финансистом, Анастасией Сирооченко, бухгалтером Майклом Стейном и Джоном Томлинсоном, которого считают агентом по недвижимости.

Согласно документам, виллу в 2015 году приобрела мать Анастасии — Татьяна Сирооченко. Сумма сделки составила 128 500 долл., продавщицей выступала гражданка Польши Ольга Кравчук. Финансирование покупки обеспечила компания Lviv Enterprises LLC.

В одном из писем Эпштейн называл продавщицу «криминальным типом» и интересовался, не сбежала ли она из Украины, ведь женщина переехала в Польшу еще до завершения формальных процедур оформления сделки.

Вилла во Львове на улице Бориса Романицкого, 24 / © Google Maps

Между бухгалтером и Анастасией Сирооченко возник конфликт: Стейн отказался подписывать налоговую отчетность за 2015 год из-за разногласий в вопросе собственности на здание. Анастасия настаивала, что именно она является покупателем и собственником объекта. А бухгалтер утверждал, что реальным владельцем была ее мать, которая впоследствии «подарила» дом дочери, что автоматически влечет за собой уплату налога на дарение.

После выхода материала общественный деятель и народный депутат VIII созыва от фракции «Самопомич», бывшая заместительница министра культуры Ирина Подоляк обратилась в редакцию. Она отметила, что здание, упомянутое в файлах Эпштейна, фактически имеет адрес Романицкого, 24а, и сейчас там функционирует студия пилатеса.

Здание на улице Бориса Романицкого, 24 а, которым, по некоторым версиям, на самом деле интересовался Эпштейн в переписке / © Google Maps

Домик 1866 года, который расположен возле виллы, который якобы хотел купить Эпштейн. Он на карте обозначен красным и на нем знак N. Виллы, построенной в 1894 году, на этом плане еще нет

Что рассказала владелица виллы?

Журналисты связались с владелицей помещения по адресу Романицкого, 24а, где студия пилатеса работает уже более 15 лет. Женщина попросила не разглашать ее имя и объяснила, что помещение является надстройкой над гаражами и не имеет исторической ценности. По ее словам, студия существует там значительно дольше, чем события, описанные в файлах Эпштейна.

«Если бы нас хотели купить такие люди, мы бы об этом слышали, но мы впервые об этом услышали из СМИ вчера. Уверяю вас, вряд ли бы наше помещение хотели купить такие люди. Мне кажется, что все же речь идет о той хорошей вилле по адресу Романицкого 24, во дворе которой мы расположены», — отметила владелица.

Прошлое виллы

О самой вилле рассказала украинский историк архитектуры Татьяна Казанцева.

«Живописная архитектура в стиле историзма, неоренессанс, вполне характерный для Львова», — охарактеризовала она здание.

По словам исследовательницы, виллу построили в 1894 году, а первой владелицей была Гощук Катажина (Екатерина), вероятно представительница украинской семьи. Дом расположен в районе Кастеливки — жилом участке между современными улицами Генерала Чупринки, Горбачевского, Кастеливка и Кольберга. Основная застройка района приходится на конец XIX — начало XX века, однако вилла на Романицкого, 24 была возведена раньше.

Вилла 1894 года постройки, которой интересовался Эпштейн в переписке

Узнав об упоминании здания в файлах Эпштейна, Казанцева планирует поднять архивное дело виллы, чтобы детальнее изучить ее прошлое.

«Если мы погрузимся, скажем, на 200 лет назад, то мы на берегу такого пруда, который называется Сопкив пруд. Наверху Кастеливка. Эти дома построены на плато, а озеро лежит внизу. И это такой участок для отдыха. И, насколько мне известно, этот дом был станцией для лодок», — рассказала историк.

Она также обратила внимание на архитектурные детали здания.

«С другой стороны, он очень хорошо читается в перспективе улицы. Мы уже обращали внимание, там наверху есть башня конусообразная и шар. И вот в этом шаре, говорит архитектор Иван Щурко, который исследовал крыши, может храниться информация по строительству виллы», — отметила Казанцева.

Историк надеется когда-то попасть в подвал дома, чтобы выяснить, сохранились ли там цепи и столбы от бывшей лодочной станции. Пока же, по ее словам, в здании живут люди.

Относительно помещения с адресом 24а, Казанцева добавляет, что, согласно планам, оно также возведено в XIX веке — в 1866 году.

Забужко о «вилле Эпштейна»

Об истории виллы и упоминании в файлах Эпштейна написала и украинская писательница Оксана Забужко.

«Говорят, Эпстайн перед арестом почти успел завершить во Львове сложную многолетнюю сделку по покупке прекрасной (ныне несколько обветшавшей без хозяина) довоенной виллы на Кастеливке», — говорится в ее сообщении.

Забужко убеждена, что Эпштейн не мог действовать в Украине самостоятельно. По ее мнению, за этим стояли украинские контакты, связанные с Россией, которые контролировали «черное риэлтерство» и торговлю людьми.

Что известно о файлах Эпштейна?

Это миллионы новых документов, связанных с покойным финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Их обнародование стало самой большой волной публикаций от правительства США с момента принятия в прошлом году закона, обязывающего раскрывать такие материалы.

Всего открыто более 3 млн страниц документов, 180 тыс. изображений и около 2000 видео — это самый большой массив данных за все время действия соответствующего закона.

Материалы охватывают практически все аспекты жизни Эпштейна: его пребывание в тюрьме, психологические экспертизы, обстоятельства смерти, расследование в отношении Гислейн Максвелл — сообщницы финансиста, осужденной за торговлю несовершеннолетними, а также переписку с влиятельными политиками и мировыми знаменитостями.

Дело Эпштейна считается одним из самых громких сексуальных скандалов в новейшей истории США. Миллиардера обвиняли в создании многолетней сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в которую он привлекал девушек под видом «моделей» или «ассистенток».

К слову, основательница украинского модельного агентства Linea 12 Models Маша Манюк в «Сниданку с 1+1» отрицала причастность к преступлениям Эпштейна после обнародования рассекреченных документов Минюста США. В файлах обнаружили переписку 2010 года между ней и французским агентом Жаном-Люком Брюнелем (соратником Эпштейна, арестованным за изнасилование) относительно поездки украинской модели в США. Манюк утверждает, что общение было чисто профессиональным и касалось стандартных рабочих контрактов для американского рынка, а о «втором дне» Брюнеля или деятельности Эпштейна она ничего не знала.