"Львы Панджшера" убили десятки талибов: как единственная провинция Афганистана сопротивляется террористам

На границах Панджшера начались ожесточенные бои.

В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.

Об этом сообщает The Sun.

На границах Панджшер начались ожесточенные бои. Амир Хан Муттаки, один из главарей талибов, сегодня утром заявил, что переговоры с движением сопротивления не оправдались. Муттаки призвал их сдаться и присоединиться к "Исламского эмирату".

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Сообщается о жертвах с обеих сторон. Известно, что талибы потеряли около десятка бойцов в серии нападений на Панджшер.

Панджшер расположен к северу от Кабула. Долина все еще завалена остатками советской бронетехники — эхом неудачных атак, осуществленных СССР.

Сейчас здесь сосредотачивают свои военные силы сторонники вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который ранее объявил себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться талибам.

Другой лидер сопротивления — Ахмад Масуд-младший, сын знаменитого полевого командира и бывшего министра обороны Ахмад Шаха Масуда, известного под прозвищем "Панджшерском лев", который воевал сначала против советских войск, а затем против талибов. Ахмад Масуд-младшего уже называют "Панджшерском львенком".

Бойцы сопротивления рассказали, что не боятся талибов, которые захватили немало американского оружия и военной техники. Они сами накопили большой арсенал, так как боялись, что наступит день, когда им придется взяться за оружие в Панджшере. Также в долину удалось эвакуировать некоторую часть арсенала, которые принадлежали афганской правительственной армии.

"Мы все еще имеем большой запас оружия со времен войны против советской оккупации и первой волны сопротивления против талибов в 1990-х годах, потому что мы боялись, что этот день наступит. Здесь есть люди со всех уголков Афганистана", — говорит один из полевых командиров движения сопротивления.

The Sun

Напомним

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 000 человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 000 человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула. Военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему.

Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, покинувший Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.

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