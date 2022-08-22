"Лягушки и гадюки спецслужб РФ начали внутривидовую борьбу" — Подоляк о "причастных" к взрыву автомобиля с дочерью Дугина

Российская пропаганда придумала, что "виновными" в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной стала украинка и ее 12-летний ребенок.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию российских спецслужб о якобы причастности украинки к взрыву автомобиля с дочерью Дугина.

Об этом он написал в Twitter.

"Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Лягушки и гадюки спецслужб РФ начали внутривидовую борьбу", — говорится в сообщении.

Напомним, автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.

Впоследствии в России заявили, что через два дня раскрыли убийство дочери Александра Дугина.

Пропагандисты со ссылкой на Федеральную службу безопасности РФ сообщают, что исполнительница – якобы гражданка Украины, после преступления сбежавшая в Эстонию.

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