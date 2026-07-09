Ляпы Трампа на саммите НАТО вызвали новую волну слухов о серьезных проблемах здоровья: в Белом доме ответили

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО допустил несколько словесных ошибок, что возобновило обеспокоенность состоянием здоровья главы Белого дома.

Об этом пишет Daily Mail.

Доктор философии Лондонской школы экономики на платформе Х иронически предположил, что у Трампа «глубокая деменция». Неделей ранее губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил CNN, что, по его мнению, Трамп страдает этим психическим заболеванием.

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Daily Mail обратилось за комментарием в Белый дом через языковые ляпы Трампа. Там журналистам ответили, что президент США находится в хорошей физической форме, а словесные ошибки вызваны насыщенным графиком на саммите НАТО.

«Президент Трамп провел энергичное выступление на саммите НАТО, проведя четыре отдельных встреч для прессы, а также сольную пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов по ряду тем без предварительной записи», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в комментарии.

Несмотря на это, журналисты пишут, что Трамп столкнулся с рядом медицинских проблем в течение своего второго срока. У него были заметные отеки ног, кровоподтеки на руках, а несколько раз он, казалось, ненадолго задремал на публике. Белый дом объясняет, что отек ног Трампа обусловлен хронической венозной недостаточностью, распространенной проблемой у пожилых людей. А кровоподтеки на руках президента, утверждают у Трампа, возникли от регулярного употребления аспирина и частых рукопожатий.

Ляпы Трампа во время пресс-конференции в Анкаре: что он говорил

Напомним, во время общения с европейскими лидерами на саммите НАТО президент США Дональд Трамп неоднократно ошибался, путал имена и названия стран. Среди языковых ляпов он перепутал Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп спросил у журналистов, есть ли еще вопросы к президенту Путину, указывая на сидевшего рядом Зеленского.

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Также среди конфузов — то, что Трамп перепутал Иран и Японию, отвечая на вопросы. Он назвал Японию «Исламской республикой».

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