Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Российский президент Владимир Путин своими заявлениями об «успехах» на фронте пытается склонить президента США Дональда Трампа к принуждению Украины к капитуляции. Однако его утверждения не соответствуют действительности.

Об этом пишет The New York Post, которую называют «любимой газетой Трампа».

Издание отмечает, что, несмотря на численное превосходство противника, Украина продолжает сдерживать российскую армию, наступление которой является чрезвычайно медленным и сопровождается большими потерями.

По информации NYP, войска РФ теряют от 20 до 25 тысяч человек в месяц. В прошлом году за один квадратный километр украинской территории Россия в среднем теряла 93 солдата, при этом российская система вербовки тяжело восполняет эти потери.

«Россияне не идут к победе», — констатирует газета.

После провала попытки «захватить Киев за три дня» российская армия так и не смогла прорвать украинскую оборону или приблизиться к столице. Война РФ против Украины длится дольше, чем война СССР против нацистской Германии, отмечает NYP.

После отступления из Киевской области в начале 2022 года Путин сосредоточился на захвате Донецкой и Луганской областей, однако и здесь не преуспел.

Столкнувшись с провалами на фронте, Кремль усилил пропаганду, говорится в статье. Российские власти преувеличивают достижения армии, используя показательные совещания, демонстративные подъемы флагов в спорных районах и отдельные рейды для создания иллюзии успеха.

По мнению NYP, Путин рассчитывает выиграть войну, убедив Запад в ненужности дальнейшей помощи Украине.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в течение 2025 года предлагала Москве территориальные уступки со стороны Украины и бизнес-соглашения, но президент России Владимир Путин выбрал путь эскалации.