Любимый курорт стал опасным: почему Путин перестал летать в Сочи и прячется за Уралом

Путин перестал летать в Сочи из-за угрозы украинских БпЛА — FT / © Getty Images

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Из-за украинских атак дронов любимый курорт Владимира Путина — Сочи столкнулся с сокращением туристического потока, перебоями в работе аэропорта и новыми рисками безопасности. А сам диктатор все реже туда приезжает из-за страха попасть под удар.

Об этом пишет Financial Times.

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Страх перед дронами: Путин практически перестал посещать Сочи

В издании отметили, что Путин посещал Сочи 24 раза в 2021 году, в последний год перед полномасштабным вторжением в Украину, но только дважды в 2024 и 2025 годах.

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В последний раз он появлялся на публике в Сочи прошлого октября, а с тех пор большей частью ограничивался Москвой и Санкт-Петербургом, а также другим жильем на озере Валдай на севере России.

В преддверии парламентских «выборов» в следующем месяце Путин активизировал свои поездки в регионы, но большую часть времени провел восточнее Урала — вне досягаемости украинских дронов.

«За железным занавесом»: почему россияне продолжают ехать на Черное море

Но обычные россияне продолжают приезжать. Пляжи и приморские кафе на побережье Черного моря остаются переполненными, что подчеркивает, как повседневная жизнь и война все больше переплетаются в России, поскольку война продолжается уже пятый год.

Согласно последним данным опросов, более 65 процентов из 146 миллионов населения России никогда не были за границей, а 30 процентов никогда не покидали свой родной регион.

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После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, многие западные страны перестали выдавать туристические визы россиянам, авиакомпании приостановили рейсы, и даже международные платежи по российской карте стали невозможны.

По данным одного из ведущих операторов бронирования отдыха в России, сейчас более 80 процентов путешествий россиян совершают внутренние поездки. На Краснодарский край приходится 11 процентов всех бронирований.

Удары по нефтяной инфраструктуре и экологические катастрофы

Этот участок побережья также привлекает украинские дроны. Новороссийск является местом расположения важного порта для экспорта нефти и пункта назначения трубопровода КТК, через который транспортируется 80 процентов экспорта нефти из Казахстана.

В соседнем Туапсе расположен один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, значительная часть мощностей которого Украина уничтожила этой весной. Удары также вызвали два больших разлива нефти, черные следы которых видны в морской воде даже на спутниковых снимках.

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Пляжи в Анапе, курорте советских времен, вдоль мелководного побережья которого размещались летние лагеря, были закрыты после того, как в 2024 году в Азовском море затонул нефтяной танкер.

Разливы нефти и атаки дронов ударили по туризму. Некоторые отели зафиксировали снижение бронирования до 20 процентов, в то время как бронирование билетов в аэропорт Сочи, обслуживающем российские черноморские курорты, сократилось на 40 процентов в годовом исчислении.

Ранее Путин признал проблемы экономики России после украинских ударов.

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