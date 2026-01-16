Любимый сын Кадырова попал в больницу в тяжелом состоянии: что произошло

Адам Кадыров со своим отцом, главой Чечни Рамзаном Кадыровым / © из соцсетей

Реклама

18-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, попал в больницу после ДТП, которое произошло с его кортежем. Сообщается, что он в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно «Кавказ.Реалии» от двух информированных источников.

По словам одного из собеседников издания, Адам Кадыров в бессознательном состоянии находится в реанимации.

Реклама

Источник сообщает, что дороги к новой республиканской больнице в Грозном, куда доставили любимого сына главы Чечни, перекрыты.

Оппозиционное чеченское движение NIYSO сообщило, что кортеж Адама Кадырова двигался на большой скорости, когда вдруг один из автомобилей столкнулся с препятствием.

«В результате машины начала влетать друг в друга, поэтому нам поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох», — говорится в сообщении.

Представитель движения не уточнил, в каком состоянии был госпитализированный после этой аварии сын главы Чечни, которого Рамзан Кадыров, здоровье которого в последнее время существенно пошатнулось, видит своим преемником.

Реклама

Официальной информации о ДТП с кортежем Адама Кадырова пока не появлялось.

Что известно об Адаме Кадырове

Когда Адаму было всего 15 лет, он стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

В августе 2023 года Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного крымчанина Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана в российском Волгограде. После этого ему присвоили звание «героя Чечни» с вручением ордена в виде золотой звезды.

Адам Кадыров — обладатель многих чеченских и российских наград. Он был удостоен ордена «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» І степени. Подростку также вручили орден «За служение религии Ислам» І степени.

Реклама

В прошлом году Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама куратором МВД по республике, и теперь все силовики региона подчиняются ему.

Напомним, из-за тяжелого состояния здоровья ставленника Кремля Рамзана Кадырова в российской республике Чечне назревает борьба за «престолонаследие». По сообщениям источников, близких к украинской разведке, 49-летний Кадыров страдает от острого панкреатического некроза и проблем с почками. Последний раз его публично видели более недели назад — он был истощенным и передвигался с помощью.