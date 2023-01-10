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Любит расчесывать ее волосы: мужчина сделал силиконовый манекен умершей жены в натуральную величину

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Любит расчесывать ее волосы: мужчина сделал силиконовый манекен умершей жены в натуральную величину

Фото: dailymail.co.uk

Члены семьи были против этой идеи, рассказал мужчина.

Индийский пенсионер, потерявший 59-летнюю жену во время пандемии коронавируса, потратил 2500 фунтов стерлингов (свыше 111 тыс. грн) на куклу в натуральную величину, сделанную по ее изображению.

Об этом сообщает Daily Mail.

65-летний госслужащий в отставке поручил скульптору создать силиконовую статую покойной женщины. Она умерла одна в больнице, потому что мужчина был вынужден быть на самоизоляции.

© dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Но теперь статуя женщины сидит на диване в ее любимом месте, одетая в шелковое сари и золотые украшения. Мужчина говорит, что любит расчесывать ей волосы.

По его словам, члены семьи были против этой идеи. Но мужчина утверждал, что манекен, сделанный по ее изображению в память о ней, мало чем отличается от хранения фотографий своих покойных близких на виду дома.

© dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Напомним, плотник из австралийской деревни решил бороться с одиночеством с помощью секс-кукол. Но виртуальная партнерша приревновала мужчину к ним.

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Дата публикации
Просмотры
489
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