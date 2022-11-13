"Любите человека даже в его грехе": Папа Римский во время проповеди зацитировал Достоевского

В воскресенье, 13 ноября, Папа Римский Франциск после мессы по случаю Всемирного дня бедных обратился с проповедью к прихожанам, цитируя Евангелие вперемешку с классиком русской литературы Федором Достоевским.

Свою речь понтифик произнес из окна, выходящего на площадь Святого Петра, передает агентство Ватикана CNA.

В своей проповеди Папа Римский говорил о настойчивости, которая "является отражением в мире божьей любви, потому что божья любовь верна, она никогда не меняется".

Он ссылался на Евангелие, в котором Иисус говорит собравшимся, чтобы послушать его, что "в истории почти все разрушается: будут, говорит он, революции и войны, землетрясения и голод, эпидемии и преследования".

Папа Франциск объяснил эти слова так, что "не следует слишком доверять уходящим земным реалиям".

Также он призвал проявлять любовь ко всем людям, даже если они совершают грехи и ведут себя недостойно и процитировал ради этого строки из романа "Братья Карамазовы" русского писателя Федора Достоевского, который, очевидно, является одним из любимых авторов нынешнего понтифика.

“Не бойтесь греха человеческого. Любите человека даже в его грехе, ибо это подобие божественной любви и является самой высокой любовью на земле”, — призвал вслед за Достоевским Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский уже упоминал о Достоевском, который, по его словам, "вдохновляет христиан к осмыслению христианства".

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