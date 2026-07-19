Любите черный кофе без сахара: психологи проявили неожиданные черты вашего характера

Кофе в турке

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Люди, предпочитающие исключительно черный кофе без молока и сахара, а также другие горькие продукты (тонику, пиво, редьцы), чаще демонстрируют специфические, так называемые «темные» черты характера.

Психологи из Инсбрукского университета (Австрия) провели исследование с участием почти тысячи респондентов и обнаружили удивительную связь между вкусовыми предпочтениями и скрытыми чертами личности.

Горький вкус и «повседневный садизм»

Результаты эксперимента показали, что поклонники горького в среднем оказались ближе к антисоциальным проявлениям, чем любящие сладкое. Самую сильную корреляцию исследователи заметили с так называемым «повседневным садизмом» — склонностью получать мелкое удовольствие от чужих неудач или раздражение. Люди, которые категорически не переносят горечь, оказались более эмпатичными, отзывчивыми и склонными к сотрудничеству.

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Психологи объясняют это теорией поиска острых ощущений: эволюционно наш мозг ассоциирует горечь с ядом, поэтому ее употребление вызывает микросигнал тревоги в организме. Для определенных психотипов это внутреннее напряжение становится источником удовольствия.

Стоит ли подозревать коллег-кофеманов?

Независимые эксперты призывают не спешить с выводами и не навешивать ярлыки. Обнаруженная связь чисто статистическая, а не причинно-следственная. Черный кофе не превращает человека в психопата. Наши вкусы формируются не только психикой, но и генетикой (интенсивность восприятия горечи заложена в генах) и культурными привычками.

Помимо психологического подтекста выбор чистого черного кофе имеет колоссальные преимущества для здоровья:

Минимум калорий: чашка черного кофе содержит всего 2 ккал по сравнению со 120 ккал в сладких молочных напитках.

Защита клеток: кофе является мощным источником антиоксидантов.

Спортивное горючее: кофеин улучшает выносливость и концентрацию, если употреблять его умеренно (3-4 чашки в день).

В конце концов, психологи отмечают: рутина и утренний ритуал часто важнее самого напитка. Настоящая картина нашей личности состоит из поступков и отношения к людям, а не из количества сахара в чашке.

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Напомним, специалист по здоровому питанию Виктор Мандзяк опроверг мифы об опасности кофе натощак и на основе научных исследований доказал, что он насыщает организм влагой не хуже воды.

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