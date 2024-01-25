Любителей кофе ожидает худший вкус и более дорогой напиток: при чем здесь глобальное потепление

Из-за изменения климата и глобального потепления скоро невозможно будет выпить чашку вкусного кофе, — именно к такому выводу пришли ученые. Выяснилось, что повышение температуры приводит к тому, что кофейных зерен плохого качества становится все больше.

Об этом пишет The Economist.

К концу века от 35% до 75% земель, на которых выращивается кофе в Бразилии, крупнейшем мировом производителе, могут оказаться непригодными для использования, согласно недавней статье Кассии Габриеле Диас, инженера-агрария из Федерального университета Итажуба в Бразилии, опубликованной в журнале Sci. of the Total Environment.

В другой работе, опубликованной в 2015 году, сделан вывод, что к 2050 году от 43 до 58% мировых земель, на которых выращивают кофе, станут непригодными для выращивания, в зависимости от того, насколько сильно возрастет уровень парниковых газов. Частично эти потери будут компенсированы за счет потепления других участков земли, которые слишком холодны для выращивания кофе. Новые плантации могут прижиться, например, на юге Китая или северном побережье Мексиканского залива. Но они едва ли компенсируют дефицит.

Кофе – растение привередливое, а Coffea arabica, зерна которого составляют 70% мирового производства, – особенно. Ее лучшие урожаи приходятся на период, когда температура в течение года держится в диапазоне от 18°C до 23°C. Во многих местах, где она выращивается, температура уже приближается к верхнему пределу этого диапазона. Кофе подвержен таким заболеваниям, как кофейная ржавчина (грибковая инфекция) и посягательство жуков, откладывающих яйца внутри растущих кофейных зерен. Ожидается, что обе болезни будут быстрее распространяться в более теплом мире.

Климатические модели показывают, что во многих частях света температура со временем станет слишком высокой, чтобы чувствительная арабика могла с ней справиться. Это означает, что для продолжения выращивания кофе необходимо изменить саму культуру.

Ранее мы писали, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное действие на организм. О том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления, рассказывают норвежские ученые, которые более 20 лет изучали влияние кофе на организм и выявили самые вредные и полезные способы его приготовления.

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