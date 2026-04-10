"Люблю Виктора": Трамп может потерять своего друга в Европе после выборов

Трамп и Орбан / © Associated Press

Премьер Венгрии Виктор Орбан получает от президента США Дональда Трампа не только идеологическое признание, но и конкретные экономические льготы, например, годовое освобождение от санкций на покупку российской нефти.

Об этом пишет CNN.

Однако текущие выборы стали самым тяжелым вызовом для премьера: оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая бывшим соратником режима Петером Мадьяром, уверенно лидирует в опросах. Последние данные свидетельствуют о значительном отрыве оппозиции (до 13-18%), что дает Мадьяру реальный шанс не просто победить, а получить большинство в парламенте, сосредоточившись на вопросах коррупции и благосостояния вместо глобальных идеологических войн.

Поражение Орбана может оказаться серьезным ударом по амбициям администрации Трампа интернационализировать свое движение. Если символ силы правых популистов проиграет, это подорвет уверенность подобных движений по всей Европе и продемонстрирует устойчивость демократических институтов. Хотя созданная Орбаном сеть аналитических центров и медиа будет продолжать работать, потеря государственной поддержки неизбежно ослабит ее влияние, превращая Будапешт из «модели будущего» в оговорку о границах популистских властей.

В США поддерживают Орбана

Дональд Трамп снова выразил свою приверженность Орбану.

«Многоуважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — поистине сильный и мощный лидер с доказанным опытом достижения феноменальных результатов. Он постоянно борется за свою великую страну и народ, и любит их так же сильно, как и я — Соединенные Штаты Америки. Виктор настойчиво работает, чтобы защитить торговлю, создавать торговлю, развивать торговлю, развивать экономию, остановить нелегальную иммиграцию и обеспечить закон и порядок!» — написал президент США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также публично хвалил Виктора Орбана и призвал венгров его поддержать. Такие жесты поддержки иностранными чиновниками политиков, у которых впереди выборы, встречаются крайне редко. А также критиковал «брюссельских бюрократов» и «элементы в украинских спецслужбах», которые, по словам вице-президента США, пытаются повлиять на выборы в Венгрии.

Вэнс во время своего визита в Венгрию в поддержку Виктора Орбана прямо на предвыборном митинге позвонил по телефону Дональду Трампу, который «признался» Орбану в любви.

Вэнс отверг упреки в собственном вмешательстве в венгерские выборы, потому что США «никогда не угрожали Венгрии». Вспомнил, как Брюссель замораживал миллиарды долларов для Венгрии — в Еврокомиссии, между тем, объясняли это отступлением Будапешта от верховенства права.