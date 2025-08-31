Любовь против идеологии: ультраправый политик покинул партию ради отношений с моделью, которая раньше была мужчиной

Михалина Маниос и Давид Шостак / © rmf24.pl

В Польше политик ультраправой антиукраинской партии «Конфедерация» Давид Шостак покинул эту политическую силу из-за отношений с моделью Михалиной Маниос, которая до 18 лет была парнем.

Об этом сообщает RMF24.

Женщина сама объявила об отношениях в социальных сетях.

Она завоевала популярность после участия в программе «Топ-модель», где заняла третье место. Она также появилась на «Голосе Польши» и рекламировала бренд Top Secre. Через несколько лет Михалина исчезла из общественной жизни. Она закончила обучение по шведской филологии и психологии, а сейчас завершает обучение по сексологии. В настоящее время живет в Швеции и Польше. Со своим партнером Давидом Шостаком модель познакомилась в интернете.

В одном из интервью Михалина рассказывала, что «с рождения была заперта в мужском теле, живя против своей воли». Она мечтала быть девочкой еще в детском саду.

Давид Шостак в соцсети X писал о себе так: «Католик, поляк, националист. Активист Конфедерации, член Национального движения и Союза солдат национальных вооруженных сил».

Шостак заявил, что не понимает, почему новость об их отношениях вызвала столько эмоций среди интернет-пользователей. «Михася — это стопроцентно женщина. Своим очарованием, эмоциональностью и внутренней красотой она может вдохновить многих женщин», — заверил бывший политик Конфедерации. Он также процитировал Библию и добавил, что такие ценности, как вера, важны для пары.

«Мы оба верующие, но также имеем открытый разум. Я не могу представить себе отношения с кем-то, кто не верующий. Ничто не мешает нам жениться в церкви в будущем. Нет никаких ограничений. Михалина — женщина. Когда мы познакомились, я не мог представить, что потерял бы кого-то вроде нее. Я знал, что у меня есть шанс быть в отношениях с прекрасной, ценной женщиной. Она — элита нации; просто посмотрите на ее биографию», — объясняет он.

Также Давид добавляет, что хочет доказать, что «Конфедерация» и Национальное движение «не являются жесткими фанатиками, а людьми, которые открыты другим людям».

Как добавляет Оnet, Михалина Маниос родилась гермафродитом. При рождении она имела как женские, так и мужские гениталии. В детстве ее называли Михал.

