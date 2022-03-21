Любовницу Путина, которая недавно выплясывала в московском ресторане, хотят депортировать из Швейцарии (видео)

Любовницу Путина, которая недавно выплясывала в московском ресторане, хотят депортировать из Швейцарии (видео)

Активисты пытаются воссоединить Кабаеву с "Фюрером".

Бывшая российская гимнастка и депутат Госдумы РФ Алина Кабаева, которая по данным СМИ является любовницей президента страны-агрессора Владимира Путина, выехала в Швейцарию, где может скрываться с их тайными детьми на роскошной вилле. Активисты создали петицию и собирают подписи с требованием выдворить из Швейцарии подружку Путина.

Об этом пишет Daily Mail.

Чего требуют активисты

Петицию создали граждане России, Беларуси и Украины на фоне сообщений о том, что 38-летняя Кабаева, которая, как считают, является любовницей Путина и матерью тайных детей, которых он никогда официально не признавал, в начале марта якобы уехала в Швейцарию. чтобы "пересидеть" там полномасштабное вторжение России в Украину.

"Пора воссоединить Еву Браун с ее фюрером. Несмотря на нынешнюю войну, Швейцария продолжает принимать сообщницу режима Путина", – говорится в петиции.

Активисты призывают власти Швейцарии "очень тщательно исследовать правовую основу, на которой Алина Кабаева находится в вашей стране, и проверить чистоту средств, использованных для покупки недвижимости в Швейцарии, которой это лицо пользуется".

Авторы петиции отметили, что Швейцария впервые в современной истории нарушила свой нейтралитет и присоединилась к санкциям против Путина. Однако подписанты спрашивают, почему швейцарские власти продолжают принимать Кабаеву и ее семью в то время, когда Путин "разрушает жизнь миллионов".

Петиция, размещенная на немецком, французском и английском языках, уже набрала почти 55 тыс. подписей.

"Мы, граждане России, Беларуси и Украины, которая сейчас испытывает огромные страдания, объединяемся, чтобы обратиться к швейцарской власти. Как только общественность узнала, что российская политическая и медиадеятельница, бывшая художественная гимнастка Алина Кабаева скрывается от последствий санкций, вашей стране. Она является любимицей диктатора и военного преступника, коварно атаковавшего Украину в течение последних недель", — говорится в документе.

dailymail.co.uk

Кроме того, активисты заявили, что Алина Кабаева — не только женщина, которая запятнала себя связями с президентом, совершающим ныне военные преступления, "но и преступница против человечества". В частности, подписанты напоминают, что она была среди инициаторов законопроекта, который в России получил название "закон негодяев" или "закон Димы Яковлева".

Упомянутый выше закон лишил тысячи российских детей-сирот возможности быть усыновленными за границей. Больше всего документ затронул российские сироты, страдавшие теми или иными заболеваниями, которых планировали усыновить граждане США. Многие дети, которым могли бы оказать квалифицированную медицинскую помощь, просто умерли.

Где сейчас Кабаева

В СМИ в начале марта появилась информация о том, что Алина Кабаева вместе с четырьмя детьми отправилась в "очень уединенное и очень безопасное" безумно недалеко от Лугано в Швейцарии, когда ее любовник-диктатор начал масштабно бомбить мирные украинские города.

Впрочем, отдельные сообщения свидетельствуют о том, что экс-гимнастка находится не в Швейцарии, а в высокотехнологичном подземном бункере в горах Алтая Сибири.

61-летний политолог Валерий Соловей заявил в начале этого месяца: "На самом деле это не бункер, а целый подземный город, оснащенный по последнему слову науки и техники. Надеюсь, это что-то значит для вас? Что президент отправляет свою семью в этот бункер?".

Пока независимо проверенных доказательств того, что Кабаева скрывается в Швейцарии, где, как считают, она родила детей российского президента, нет.

Когда Кабаеву видели в последний раз на публике и что она говорит о последних событиях

В последнее время Кабаева очень мало появлялась на публике, но все же прокомментировала запрет сборной России участвовать в Паралимпиаде в Пекине из-за нападения на Украину. Пассия Путина раскритиковала это решение, назвав его "позорной строчкой в истории мирового спорта".

Бывшую гимнастку, которую редко можно увидеть на публике, за несколько недель до вторжения России в Украину сняли на видео, на котором она танцует на турнире по художественной гимнастике "Божественная благодать" в Москве.

К слову, в 2001 году Кабаева была временно отстранена от соревнований по художественной гимнастике после провала на допинг-пробе. Год назад она выиграла золото на летних Олимпийских играх 2000 года.

Алина Кабаева / Getty Images

Алина Кабаева / Getty Images

Сообщается, что она располагает парком лимузинов Maybach, а сам Путин после развода в 2013 году с женой Людмилой говорил: "У меня есть личная жизнь, в которую я не позволяю вмешиваться. Это надо уважать".

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