Любовница Путина "освоила" миллиарды на строительстве дворца Путина: на что транжирит деньги

Любовница президента России, гимнастка Алина Кабаева / © Getty Images

Более 6,5 млрд руб. из бюджета дворца президента России Владимира Путина в Геленджике перечислили на счета благотворительных фондов его любовницы Алины Кабаевой. Деньги на государственную резиденцию превратились в частный капитал для развлечений и шопинга.

Об этом пишет Bild.

Роскошная резиденция Путин в Геленджике на побережье Черного моря обошлась примерно в 100 млрд руб. (1,1 млрд евро), но в итоге оказалась дешевле, чем прогнозировали. По данным расследования команды убитого оппозиционера Алексея Навального, после завершения строительства остаток средств — около 6,5 млрд руб. (71,6 млн евро) — якобы попал непосредственно к Кабаевой, которую давно считают любовницей президента РФ.

Что известно о дворце Путина в Геленджике?

Разработка проекта и само строительство путинского «дворца» продолжались почти два десятилетия. Соратники Навального утверждают, что речь идет о крупнейшем частном строительном объекте в мире. Территория комплекса достигает примерно 7000 гектаров — это в 39 раз больше площади Монако. На территории поместья есть, в частности, подземная хоккейная арена, кинозал, бильярдная, два ресторана и пивной зал.

Расследователи также установили, что специально для Путина в скале проложили тоннель с лифтом, который ведет прямо к морю.

Резиденция Владимира Путина в Геленджике

Миллиарды для фондов Кабаевой

Когда работы завершились в 2023 году, на счетах компании Investment Solutions оставалось 6,5 млрд руб. Из этой суммы 3 млрд руб. (33 млн евро) были напрямую перечислены в благотворительный фонд Кабаевой, назначение которого до сих пор не ясно.

Хотя официально в фонде заявляют о поддержке спортсменов, расходы на фестиваль художественной гимнастики «Алина» и восстановление храма в оккупированном Крыму, по оценкам команды Навального, не могут объяснить такие большие суммы. Считается, что значительную часть денег Кабаева инвестировала и сейчас получает с них прибыль.

Еще около 3,5 млрд руб. (38 млн евро) направили в другой ее фонд — «Небесная благодать», который организовывает соревнования по художественной гимнастике. По материалам расследования, средства этого фонда также пошли на создание тренировочного лагеря в Валдайском районе — всего в 1,5 км от еще одной элитной резиденции Путина.

Представитель команды Навального Георгий Албуров заявил, что такие лагеря предназначены «исключительно для развлечения детей Путина и Кабаевой, которые фактически живут в резиденции, общением со сверстниками». По его мнению, связанные с президентом РФ люди из Investment Solutions Solutions переводили средства его любовнице — «на развлечения, шопинг и хобби под прикрытием благотворительности».

В то же время, по данным расследования, часть денег могла пойти и на личные покупки: около 30 млн руб. (330 тыс. евро) якобы получил российский производитель люксовых часов, а у самого Путина, по информации расследователей, есть как минимум две модели этого бренда.

Напомним, в августе прошлого года вблизи дворца Путина под Геленджиком несколько дней длился лесной пожар, который тушили сотни человек и авиация. По данным BILD, огонь вспыхнул после падения украинского дрона в 10 км от объекта, хотя официальных подтверждений этой связи нет. Сам диктатор там вряд ли находился, поскольку на тот момент избегал резиденций в зоне досягаемости беспилотников из-за угрозы безопасности.

Тайный дворец Путина в Крыму

Напомним, в 2025 году ФБК обнаружил новый секретный дворец Путина в оккупированном Крыму на месте бывшей недостроенной дачи экс-президента Украины Виктора Януковича «Мыс Ая». Имение площадью более 9000 м² стоимостью около 10 млрд руб. оформлено через те же подставные фирмы и юристов, что и резиденция в Геленджике, а строительством занимался личный подрядчик президента «Кредо».

В комплекс входят гостевой дом, вертолетная площадка и частный пляж. Внутри главного здания обустроена полноценная клиника с операционной, ИВЛ и кабинетами стоматологии и УЗИ. Интерьеры поражают чрезмерной роскошью: золотые джакузи, сантехника за 22 млн руб. и спа-центр с криокамерой и контрастными купелями. Развлекательная зона включает кинозал, винный погреб, гигантский аквариум и фирменную «аквадискотеку».